6 июля: Когда ритм сердца встречается с языком страсти

В светском календаре 6 июля — день, в котором соседствуют романтика и профессионализм и где два самых сильных человеческих чувства сошлись в унисон: любовь и здоровье. Всемирный день поцелуя — о древнейшем языке, который понимают без переводчика. Всемирный день кардиолога — о тех, кто следит, чтобы главный мотор организма бился без сбоев. Один праздник — о том, как мы выражаем страсть. Второй — о том, как мы заботимся о её источнике. И тот, и другой — о сердце. Просто в разных смыслах.
Поцелуй: Фейк из Туманного Альбиона, ставший праздником любви.
сё началось в Великобритании в конце XIX века. Именно на берегах туманного Альбиона впервые решили, что поцелуй, как одно из проявлений любви, достоин иметь собственный день. Затем, как это часто бывает, про дату постепенно забыли. Но спустя столетие, в начале 2000-х, неизвестные англичане распространили в интернете фальшивую новость: праздник якобы давно существует и даже внесён в календарь ООН. Идея мгновенно разлетелась по миру, став вирусной. С тех пор 6 июля миллионы людей самозабвенно чмокаются, веря в вековую традицию, которой, по сути, всего лет двадцать. Ирония в том, что сегодня этот праздник куда популярнее многих официальных дат.
Откуда всё-таки взялся поцелуй?
В историческом смысле поцелуй действительно древен. У римлян он делился на три вида: osculum (чмок в щёку), basium (поцелуй в губы) и savium (страстный поцелуй «с языком»). В Древней Индии трактат «Ветка персика» прописывал 17 способов его исполнения. Специалисты установили, что за одну минуту поцелуя организм сжигает до 26 калорий, а головной мозг высвобождает коктейль из дофамина, окситоцина и адреналина — химии счастья и влечения.
Кардиолог: Как Пастер с бешенством и Олимпиада в Сиднее подарили праздник сердцу.
Второй праздник — более официальный и гораздо более серьёзный. Всемирный день кардиолога отмечается 6 июля по инициативе Всемирной федерации сердца, учреждённой в 2000 году.
Почему 6 июля?
Есть ирония: дата праздника сердечных врачей одновременно связана с историей… борьбы с бешенством. 6 июля 1885 года Луи Пастер впервые успешно испытал вакцину от бешенства на девятилетнем мальчике, укушенном бешеной собакой. Медицина сделала гигантский шаг вперёд.
Однако есть и более глобальная история.
Официальная дата была выбрана не только из-за Пастера. В том же 2000 году проводилась Олимпиада в Сиднее, которая стала толчком к глобальной кампании «Let it Beat», призывавшей отказаться от гиподинамии. Однако именно 6 июля было объявлено датой основания, чтобы привлечь внимание к тому факту, что 90% всех недугов человечества так или иначе связаны с работой «пламенного мотора». В России, кстати, к этому дню нередко приурочены конференции и акции, напоминающие, что сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности.
Поздравляя кардиологов, принято желать, чтобы их собственное сердце выдерживало бешеный ритм работы и бесконечные ночные дежурства. Как шутят в профессиональной среде, «Если ваше сердце бьётся ровно и часто — проверьте пульс кардиолога, он, скорее всего, пропустил обед».
Что сделать 6 июля: поцеловать и проверить давление.
Эти два праздника на одной дате — два взгляда на один и тот же орган. Поцелуй воспевает сердце как источник страсти, поэзии и химического счастья. Кардиология бережёт сердце как насос, мотор и главный биологический таймер. Первое искусство древнее и интуитивное. Второе — точное, выверенное, но от того не менее романтичное.
Так что 6 июля — день, чтобы поцеловать любимого человека и проверить давление. Сходить на свидание и не забыть, что 23 миллиона россиян страдают от сердечных заболеваний. В конце концов, самый страстный поцелуй не стоит и гроша, если сердце, которое его совершает, работает с перебоями. Поэтому сегодня — целуйтесь, но берегите друг друга. Кардиолог, между прочим, не даст соврать: ничто так не лечит сердце, как любовь. Но и профилактику никто не отменял.