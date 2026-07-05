Когда ритм сердца встречается с языком страсти

В светском календаре 6 июля — день, в котором соседствуют романтика и профессионализм и где два самых сильных человеческих чувства сошлись в унисон: любовь и здоровье. Всемирный день поцелуя — о древнейшем языке, который понимают без переводчика. Всемирный день кардиолога — о тех, кто следит, чтобы главный мотор организма бился без сбоев. Один праздник — о том, как мы выражаем страсть. Второй — о том, как мы заботимся о её источнике. И тот, и другой — о сердце. Просто в разных смыслах.