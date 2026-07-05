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Воронежская спортсменка стала призеркой международного турнира по легкой атлетике

Ксения Сомова везет из Подмосковья две награды.

В Жуковском на стадионе «Метеор» финишировал международный турнир по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов РФ и РБ». Дважды на пьедестал почета поднималась воронежская спортсменка Ксения Сомова.

На 200-метровке Ксения с результатом 23,28 секунды заняла второе место. Победу праздновала Вера Филатова из Санкт-Петербурга (23,17). А в эстафете 4×100 метров в составе молодежной сборной России Сомова бронзовые медали с результатом 42,72 секунды.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Ксения Сомова привезла два золота из Волгограда.

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