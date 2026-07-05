Жильцов аварийного дома в Прикамье расселили после вмешательства Бастрыкина

Две жительницы города Кизела, Людмила Костина и Светлана Шкуратова, поблагодарили сотрудников Следственного комитета за решение жилищного вопроса. Годы в домах, которые уже признали аварийными, были для них настоящим испытанием: штукатурка сыпалась, стены трещали, потолки местами рухнули, в одном из домов не было воды, а крыша протекала. Власти обещали расселить жилье только к 2030 году, и ждать оставалось ещё четыре года.