В Можайском округе Подмосковья появятся 6 детских площадок

Шесть детских площадок установят в этом году в Можайском округе Московской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Новые площадки появятся в деревнях Большие Парфенки и Перещапово. В Можайске игровые пространства обустроят у дома № 4 по улице 20 Января и у дома № 5 на Комсомольской площади. Также площадки откроют в поселке Медико-инструментального завода и деревне Горетово.
В деревне Большие Парфенки работы уже подходят к завершению. Как отмечают в администрации, подрядчик выполнил монтаж нового оборудования, теперь осталось провести озеленение территории.
Ранее пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья сообщала, что всего в 2026 году в регионе обновят 436 детских игровых площадок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.