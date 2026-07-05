Девичий восторг и «Черемша»: как прошел День города на «Ростех Арене»

Основные торжества Дня города в этом году прошли 4 июля на «Ростех Арене». Корреспонденты «Нового Калининграда», окунувшись в гущу событий, удивились тому, как много было на празднике школьников, и попытались выяснить у них, в чем секрет популярности мема «67».
В обеденное время на территории «Ростех Арены» было пустынно. По стадиону и окрестностям гулял ветер, опрокидывая порой стулья у палаток с уличной едой. Жизнь теплилась лишь у малой сцены, что рядом со стадионом, — там публику развлекали фольклорные коллективы. Ближе к 16:00 ситуация стала постепенно меняться. К сцене просто нескончаемым потоком потянулась молодежь. В основном это были, судя по возрасту, школьники, преимущественно девочки. Некоторые несли плакаты, на которых было написано «67». У кое-кого эта цифра была выведена на лицах.
Взрослые недоумевали: «Что все это значит?» «Да ничего не значит, — объяснила девочка, к которой корреспондент “Нового Калининграда” обратился за разъяснениями. — Это просто мем. Смысла в нем нет. Прикольно — и всё». «“67” — поет Газан, — пояснил ее юный спутник. — Он классный. А еще он поет песню “Черемша”. Это тоже мем такой…».
Газан (Константин Жуков) — автор и исполнитель собственных песен, а также блогер. На День города он приехал в качестве участника фестиваля «ТопФест» (0+) вместе с другими популярными у молодежи исполнителями: Настей Кош, Вовой Солодковым, сестрами Софи и Миланой Шайн, Максимом Кобзовым.
Молодежь быстро оккупировала пространство у сцены, практически вытеснив представителей других поколений. На сцене, между тем, продолжали петь песни для более взрослой аудитории. Зуммеры поначалу подпевали вслед за исполнителями и «Виновата ли я?», и «Белую березоньку», но в какой-то момент все-таки начали скандировать: «Газан! Газан!» И когда он появился, уши заложило от девичьего визга. Восторг был совершенно необыкновенный.
«За что вас так любит молодежь?» — поинтересовался у Газана корреспондент «Нового Калининграда». «Наверное, за честность, — ответил артист. — Я понял, что надо быть честным. Раньше я пытался петь лирику — про всякие душевные боли, которых у меня на самом деле нет, и люди это не воспринимали. А когда начал улыбаться, смеяться, меня стали хорошо воспринимать». По поводу «67» он, так же, как и его поклонники, заверил, что в никакого смысла не надо в этом сочетании чисел искать. «Самое главное — не взрослеть, — добавил Газан. — С молодежью надо быть на одной волне». При этом кумир молодежи заверил, что несет большую ответственность перед своей многочисленной аудиторией. «Мы, артисты, блогеры, стараемся фильтровать контент, делать добрую музыку», — заключил он. «ТопФест создавался в том числе и для того, чтобы родители могли понять, чем увлекаются их дети, — объяснила организатор фестиваля, директор Института поддержки детского блогинга Наталья Локтева, выразив при этом уверенность, что этот концерт поможет построить мостик между поколениями».
А один из участников концертной программы на большой сцене внутри стадиона — Родион Газманов — этот мостик, похоже, уже выстроил.
«Мне вчера исполнилось 45 лет, — сообщил он журналистам перед концертом. — И 39 из них я пою песню про собаку “Люси”. Как можно не исполнить ее сегодня?» Родион сказал много теплых слов про Калининград, в котором он родился, и признался, что это единственное место в мире, где у него перезаряжается «батарейка», и что здесь такой воздух, что «хочется в целлофановый пакет его закачать и забрать с собой, когда уезжаешь». «Калининград кардинально поменялся со времен чемпионата мира, — отметил Газманов-младший. — Но я, наверное, больше вижу, как меняется Зеленоградск, потому что, когда я приезжаю сюда, я в основном в Зеленоградске остаюсь… И Калининград, и города области становятся более туристическими, более, наверное, гостеприимными. Появляется огромное количество хороших ресторанов, мест, где интересно бывать. Впрочем, я чуть-чуть скучаю по той Калининградской области, которую я знал тогда, когда был маленьким, но, наверное, это ностальгия, связанная с детством. Всё-таки область развивается, область растёт, и это очень здорово».
Стоит отметить, что стадион не был заполнен. С учетом того, что вокруг бесплатных билетов накануне кипели нешуточные страсти, это выглядело несколько странно. Как бы то ни было, Родион старался, пытаясь, несмотря на проблемы со звуком, который пару раз просто пропадал, расшевелить несколько, надо сказать, сонную и гораздо более возрастную, по сравнению с той, что отжигала у малой сцены, публику.
К концу выступления это ему, пожалуй, сделать удалось. Эстафету подхватила группа «Браво», которая исполнила свои проверенные временем хиты. После этого на сцену поднялся первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который зачитал поздравление от Владимира Путина, особо отметившего, что в регионе «наряду с открытием современных заводов и высокотехнологичных производств уделяется неустанное внимание сбережению богатого культурного, духовного достояния Янтарного края, реализации значимых образовательных, просветительских, творческих инициатив». Выступивший следом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил радостную для многих новость о том, что федеральный центр на следующие пять лет выделил Калининградской области почти триллион рублей.
«Наш регион — самый красивый, наш регион — самый любимый, а вы — самые лучшие», — заверил он калининградцев и поздравил их с Днем города. А завершающим аккордом праздника стало выступление еще одного Газманова — Олега. Ведь День города без «Балтийского берега» и «Морячки» — это как Новый год без салата оливье. Своего рода традиция…
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».