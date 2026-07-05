Девичий восторг и «Черемша»: как прошел День города на «Ростех Арене»

«Мне вчера исполнилось 45 лет, — сообщил он журналистам перед концертом. — И 39 из них я пою песню про собаку “Люси”. Как можно не исполнить ее сегодня?» Родион сказал много теплых слов про Калининград, в котором он родился, и признался, что это единственное место в мире, где у него перезаряжается «батарейка», и что здесь такой воздух, что «хочется в целлофановый пакет его закачать и забрать с собой, когда уезжаешь». «Калининград кардинально поменялся со времен чемпионата мира, — отметил Газманов-младший. — Но я, наверное, больше вижу, как меняется Зеленоградск, потому что, когда я приезжаю сюда, я в основном в Зеленоградске остаюсь… И Калининград, и города области становятся более туристическими, более, наверное, гостеприимными. Появляется огромное количество хороших ресторанов, мест, где интересно бывать. Впрочем, я чуть-чуть скучаю по той Калининградской области, которую я знал тогда, когда был маленьким, но, наверное, это ностальгия, связанная с детством. Всё-таки область развивается, область растёт, и это очень здорово».