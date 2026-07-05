Более 60 жителей Армавира проверили репродуктивное здоровье

Диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья провели 27 и 28 июня на базе городской поликлиники № 1 Армавира ко Дню молодежи, сообщили в местной администрации. Участниками акции, организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», стали 63 жителя.
Бесплатно пройти профилактические обследования могли женщины и мужчины в возрасте от 18 до 49 лет. Как отметили в пресс-службе медучреждения, репродуктивное здоровье проверили 34 женщины и 29 мужчин.
Для оценки репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации используются не только профилактические осмотры, но и расширенный комплекс обследований, которые способствуют выявлению факторов, влияющих на способность организма обеспечивать продолжение рода. Чтобы выявить возможные проблемы на ранних стадиях и устранить их, в 2024 году стартовала программа диспансеризации репродуктивного здоровья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.