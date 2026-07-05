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В Воронежской области в ДТП пострадали 12 человек

В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали водитель и 11 пассажиров.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Бобровском районе Воронежской области расследуют ДТП с несколькими пострадавшими, сообщило региональное управление МВД.

«Водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — рассказали там.

Всего в нем ехали 26 человек, за рулем находился 62-летний мужчина. По предварительным данным, утром на 632-м километре автодороги М-4 «Дон» он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. Им управлял 65-летний житель Смоленской области.

Сотрудники полиции проводят проверку.