В Воронежской области в ДТП пострадали 12 человек

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Бобровском районе Воронежской области расследуют ДТП с несколькими пострадавшими, сообщило региональное управление МВД.
«Водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — рассказали там.
Всего в нем ехали 26 человек, за рулем находился 62-летний мужчина. По предварительным данным, утром на 632-м километре автодороги М-4 «Дон» он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. Им управлял 65-летний житель Смоленской области.
Сотрудники полиции проводят проверку.