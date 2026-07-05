Калининградскую область на конкурсе «Это у нас семейное» представят 5 семей

В конкурсе принимают участие 330 семейных команд из 85 регионов страны — это более 2 тыс. человек от 5 до 86 лет, в их числе 38 человек из Калининградской области. От региона выступят команда Железновых, Ковальчук, Ореховых, Шапаревых, команда Соловьевых, Забродиных, Петренко, команда Шибаевых и Перко, команда Шлепиных и Радышевых, а также семья Климовых. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности.