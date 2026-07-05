Калининградскую область на конкурсе «Это у нас семейное» представят 5 семей

Пять семей представляют Калининградскую область в финале конкурса «Это у нас семейное», который проходит с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Соревнования организованы при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В конкурсе принимают участие 330 семейных команд из 85 регионов страны — это более 2 тыс. человек от 5 до 86 лет, в их числе 38 человек из Калининградской области. От региона выступят команда Железновых, Ковальчук, Ореховых, Шапаревых, команда Соловьевых, Забродиных, Петренко, команда Шибаевых и Перко, команда Шлепиных и Радышевых, а также семья Климовых. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности.
«Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общие увлечения и все ближе знакомились с историей своего рода. Совсем скоро в Москве пройдет финал конкурса “Это у нас семейное”. Но для нас это не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник», — рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.