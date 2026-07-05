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Что изменится в сфере погребения и ритуальных услуг и затронет всех белорусов

Проект указа президента об изменениях в области погребения и похоронного дела находится на согласовании.

Источник: Комсомольская правда

Проект указа президента «О предоставлении полномочий в области погребения и похоронного дела» уже разработан и находится на согласовании, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Им предполагается ввести ряд изменений, которые, по сути, обеспечат единые правила игры на ритуальном рынке Беларуси.

«К примеру, обязательное наличие договоров с официальными ритуальными залами. Использовать автомобили для перевозки трупов только со спецразрешениями, чтобы обеспечить санитарные требования», — приводят в эфире ряд потенциальных требований.

Выразил свое мнение и начальник Главного управления юстиции Мингорисполкома Андрей Мальцев:

«Я бы, например, категорически запретил получать деньги представителям ритуальных агентств. У вас хватит объема, скажем так, вашего капитала для того, чтобы отложить расчет с гражданином на какой-то следующий период, а не непосредственно в день похорон, когда человек даже не понимает, что он в руках держит. Если он даже эти деньги держит, он их все равно не считает».

Также НЦЗПД назвал реальные штрафы за «слив» данных об умерших белорусах ритуальщикам.

А недавно глава Совета Республики Наталья Кочанова потребовала разобраться с похоронным бизнесом в Беларуси: «Вы понимаете откуда. Там не прошло пять минут, как тебе уже звонят».

Кстати, ранее мы писали, что в Брестской области организатор похорон пошел под суд из-за того, что в штате у него были только женщины.

Тем временем белорусский адвокат сказала, что делать, если на могиле родственника установили памятник, который нравится не всем членам семьи.