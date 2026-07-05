Что изменится в сфере погребения и ритуальных услуг и затронет всех белорусов

«Я бы, например, категорически запретил получать деньги представителям ритуальных агентств. У вас хватит объема, скажем так, вашего капитала для того, чтобы отложить расчет с гражданином на какой-то следующий период, а не непосредственно в день похорон, когда человек даже не понимает, что он в руках держит. Если он даже эти деньги держит, он их все равно не считает».