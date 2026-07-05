Что строго запрещено в канун Ивана Купалы, 6 июля 2026 года

Занимались в этот день и заготовкой банных веников на весь год. Это было второе по важности дело. После обеда девушки и женщины отправлялись в лес, чтобы заготовить веники на предстоящий год. Лучшее время для этого — день Аграфены. Веники делали не только из берёзы, но и вплетали в них ветки ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины и других целебных растений. Такие веники считались особенно сильными.