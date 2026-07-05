В городе Дюртюли Башкирии открыли ярмарку «Урам Маркет»

Проект «Урам Маркет» запустили в парке «Зерно» города Дюртюли Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Уникальная ярмарка призвана дать импульс развитию локальных ремесленных традиций и стать новой точкой притяжения для ценителей народных промыслов, сообщили в администрации Дюртюлинского района.
«Урам Маркет» — не просто ярмарка, а тщательно продуманная платформа для объединения талантливых мастеров, продвижения их брендов и сохранения самобытных традиций.
«Наша главная цель — создать не просто торговую площадку, а пространство, где рождаются и развиваются сильные, самобытные бренды, представляющие уникальность нашего края. Первый “Урам Маркет” наглядно показал, что наши мастера готовы к покорению новых вершин», — отметила одна из основательниц проекта Гульнара Саетгареева.
На первой ярмарке посетители пообщались с ремесленниками и познакомились с изделиями ручной работы. В ближайшее время планируется официальное оформление «Урам Маркета» в форме автономной некоммерческой организации, что откроет новые горизонты для его развития и привлечения поддержки. Ярмарка «Урам Маркет» будет проводиться каждое последнее воскресенье месяца.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.