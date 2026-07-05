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В Уфе благоустроят парк «Баланово»

Работы планируют завершить до 30 октября.

Первый этап благоустройства парка «Баланово» начался в Демском районе Уфы в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Проектом предусмотрено благоустройство входной зоны со стороны мечети «Мадина» и досуговой зоны у будущего фонтана. На территории уложат новое покрытие, смонтируют наружное освещение, установят малые архитектурные формы, входную группу, навигационные указатели, скамейки, урны, карусели, качели, игровой комплекс и развивающее тактильное оборудование для детей. Работы планируют завершить до 30 октября этого года.

Парк «Баланово», расположенный между улицами Грозненской, Баланово и Гатчинской, станет еще одним современным общественным пространством для отдыха жителей Демского района. Реализация проекта позволит повысить комфорт городской среды и создать дополнительные возможности для семейного и активного отдыха.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.