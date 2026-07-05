В Нижнем Новгороде до конца августа проходит выставка золотного шитья

«В прошлом году музей-заповедник “Царское Село” принимал на своей площадке флагманский проект нашего региона — музыкальный фестиваль “Музыка балконов”. Тогда для нашего выступления был открыт балкон Екатерининского дворца, а сам проект прекрасно вписался в летнюю событийную программу. Сегодня Нижний Новгород первым из региональных музеев принимает у себя значимый выставочный проект, который демонстрирует, как народный промысел, развитый на нижегородской и архангельской землях, превратился в искусство, признанное при дворе», — рассказала министр культуры региона Наталья Суханова.