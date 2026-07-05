В Нижнем Новгороде до конца августа проходит выставка золотного шитья

Выставка золотного шитья «Северное солнце» проходит в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) со 2 июля по 30 августа 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Экспозицию можно посетить по программе «Пушкинская карта», которая реализуется при поддержке национального проекта «Семья».
Проект «Северное солнце» объединил Государственный музей-заповедник «Царское Село», Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный музей и Нижегородский государственный художественный музей. Нижний Новгород стал первым городом страны, где выставка будет экспонироваться после успешного показа в Екатерининском дворце. В экспозиции представлено 70 предметов. Среди них — придворные платья и мундиры представителей императорского двора, а также головные уборы жительниц русского Севера и костюмы нижегородок.
«В прошлом году музей-заповедник “Царское Село” принимал на своей площадке флагманский проект нашего региона — музыкальный фестиваль “Музыка балконов”. Тогда для нашего выступления был открыт балкон Екатерининского дворца, а сам проект прекрасно вписался в летнюю событийную программу. Сегодня Нижний Новгород первым из региональных музеев принимает у себя значимый выставочный проект, который демонстрирует, как народный промысел, развитый на нижегородской и архангельской землях, превратился в искусство, признанное при дворе», — рассказала министр культуры региона Наталья Суханова.
Отметим, Нижегородская область — один из крупнейших промысловых центров золотного шитья в России к XVIII веку. Особенно активно промысел развивался в Городце, Лыскове, а также в Арзамасском уезде в селах Выездное, Ковакса, Чернуха.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.