Волгоградцам объяснили, почему некоторые мёрзнут даже в жару

Если человеку холодно там, где всем остальным комфортно, дело может быть вовсе не в «особенностях организма». Постоянная зябкость нередко оказывается сигналом скрытых нарушений в работе организма.
Как пояснила врач Алёна Парецкая, одна из частых причин — снижение функции щитовидной железы на фоне дефицита йода или витамина D3: обмен веществ замедляется, и тело вырабатывает меньше тепла.
Виновником может быть и нехватка железа — ткани хуже снабжаются кислородом, отсюда ощущение холода. Третий фактор — хронический стресс: постоянное напряжение вызывает спазм сосудов, из-за которого человек мёрзнет даже летом.
По словам специалиста, ситуацию усугубляет одновременный недостаток магния, витаминов группы В или омега-3.
Тем, кто узнал себя в описании, врач посоветовала не списывать всё на погоду, а проверить уровень ферритина, ТТГ и витамина D, после чего пройти комплексную диагностику у специалиста.
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