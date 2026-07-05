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В Оханске Пермского края открыли новую спортплощадку

Там установили тренажеры, турники, брусья и специальную платформу для выполнения нормативов ГТО.

Источник: Национальные проекты России

Спортивную площадку для подготовки и сдачи нормативов ГТО открыли на школьном стадионе Оханска Пермского края в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в городской администрации.

На площадке уложили безопасное резиновое покрытие, установили уличные тренажеры для кардио- и силовых нагрузок, турники, брусья, рукоходы и специальную платформу для выполнения нормативов ГТО. Также на площадке оборудовали специальные тренажеры для тренировок маломобильных граждан. Современный многофункциональный комплекс позволит местным жителям готовиться к выполнению нормативов ГТО в комфортных условиях.

Отметим, всего в этом году подобные площадки появятся еще в 9 округах региона.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.