3-часовую угрозу атак БПЛА отменили в Волгоградской области

В Волгоградской области 5 июля отменили беспилотную опасность. Сообщение опубликовал тг-канал Радар ВРА оповещения по тылу. Угроза атак БПЛА действовала в регионе около трех часов. Сигнал о возможном налете вражеских дронов поступил в 14−21 ч. В 17−29 ч. опасность была снята.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше