В городском округе Власиха Подмосковья началось благоустройство территорий

Благоустройство общественных территорий началось в городском округе Власиха Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Среди крупных проектов — реконструкция зоны Среднего озера и обустройство малого общественного пространства у домов № 15 и 19 в микрорайоне Заозерном. Подрядчики уже начали ремонт во дворе домов № 4, 5, 6 и 7 в микрорайоне Школьном, а также на проезде от КПП-1А до угла дома № 1.
На территориях обновят пешеходные дорожки, заменят асфальтобетонное покрытие и установят новые бордюры. В этом сезоне планируют обновить «нижнюю» часть микрорайона Школьного. Возле домов № 4, 5, 6 и 7 уложат более 7 тыс. кв. м нового асфальта на проезжей части, заменят 577 кв. м тротуарной плитки, восстановят 807 кв. м газона, а также модернизируют детские площадки. Вторая часть благоустройства микрорайона запланирована на следующее лето. Работы коснутся дворов домов № 1, 2, 3 и 4.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.