В городском округе Власиха Подмосковья началось благоустройство территорий

На территориях обновят пешеходные дорожки, заменят асфальтобетонное покрытие и установят новые бордюры. В этом сезоне планируют обновить «нижнюю» часть микрорайона Школьного. Возле домов № 4, 5, 6 и 7 уложат более 7 тыс. кв. м нового асфальта на проезжей части, заменят 577 кв. м тротуарной плитки, восстановят 807 кв. м газона, а также модернизируют детские площадки. Вторая часть благоустройства микрорайона запланирована на следующее лето. Работы коснутся дворов домов № 1, 2, 3 и 4.