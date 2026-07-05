День молодежи в Смоленске собрал более 47 тысяч гостей

Трехдневный праздничный марафон, посвященный Дню молодежи, прошел 26−28 июня в Смоленске — Молодежной столице России. Мероприятие, организованное в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», посетили более 47 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Организаторы подготовили масштабную концертную программу с участием звезд российской эстрады, известных блогеров и диджеев, а также многочисленные фестивали, ярмарки, тематические площадки и локации.
День молодежи стартовал 26 июня на главной локации празднования — площади Ленина с общеобластного выпускного, на котором чествовали и поздравляли лучших выпускников региона. Для ребят и всех гостей праздника выступила кавер-группа Jump. В этот же день на центральных улицах города развернулись десятки тематических площадок, которые были посвящены четырем направлениям: «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Молодость». Для гостей были подготовлены семейные, культурные, спортивные, образовательные площадки и локации главных партнеров праздника.
Ключевые события Дня молодежи прошли 27 июня. На главной городской сцене праздник торжественно открыли блогеры Янгер, Лео Канделаки, Карина Кросс и Женя Кривцова. Далее на сцену вышли первые звездные гости — певец Хабиб, блогер Влад Кобяков, а также народный артист России Дмитрий Маликов. Кульминацией праздника стало выступление хедлайнеров вечерней программы — BEARWOLF, ELMAN и JONY. В заключительный день праздника прошел масштабный фестиваль электронной музыки. Кроме того, все три дня проводились бесплатные экскурсии по историческому центру Смоленска, организованные региональным центром развития туризма.
«Спасибо всем, кто разделил с нами эти праздничные дни, наполненные музыкой, танцами, энергией, драйвом, молодостью и счастьем! Благодаря каждому из вас мы смогли провести такой грандиозный и масштабный День молодежи. Тысячи улыбок и счастливых лиц — это то, ради чего мы организовали этот праздник и, кажется, у нас все получилось. Мы продолжаем носить статус Молодежной столицы России, а значит впереди еще много интересного, нового, яркого и впечатляющего», — отметил губернатор региона Василий Анохин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.
https://contenta.info/press_releases/1340290#scroll.