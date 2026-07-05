День молодежи в Смоленске собрал более 47 тысяч гостей

«Спасибо всем, кто разделил с нами эти праздничные дни, наполненные музыкой, танцами, энергией, драйвом, молодостью и счастьем! Благодаря каждому из вас мы смогли провести такой грандиозный и масштабный День молодежи. Тысячи улыбок и счастливых лиц — это то, ради чего мы организовали этот праздник и, кажется, у нас все получилось. Мы продолжаем носить статус Молодежной столицы России, а значит впереди еще много интересного, нового, яркого и впечатляющего», — отметил губернатор региона Василий Анохин.