В Воловском районе Тульской области к сентябрю обновят дорогу

Ремонт участка региональной автодороги М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск — Волово — Теплое в Воловском районе Тульской области планируют завершить до 1 сентября. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Специалисты уже завершили фрезерование изношенного слоя и приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Затем уложат верхний слой асфальтобетона, укрепят обочины щебнем, восстановят съезды и посадочные площадки, а также нанесут разметку.
Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск — Волово — Теплое обеспечивает связь Тепло-Огаревского района с Воловским районом, оставаясь при этом основной транспортной артерией для села Верхоупье, где расположена школа и церковь.
Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Тульской области планируют обновить около 103 км автомобильных дорог, из которых 86 км приходятся на региональную сеть и 17 км — на дороги местного значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.