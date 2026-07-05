В Нижегородской области досрочно обновили дорогу Первомайск — Сатис

Подрядчик выполнил полный комплекс работ по обновлению участка дороги протяженностью около 6 км. На земляном полотне расчистил территорию от кустарника и мелколесья, сделал подсыпку обочин и укрепил их щебнем. Также на участке уложили новое покрытие, установили 42 дорожных знака и нанесли разметку. Объект сдали на две недели раньше контрактного срока.