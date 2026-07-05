В Нижегородской области досрочно обновили дорогу Первомайск — Сатис

Ремонт участка трассы Первомайск — автодорога Выездное — Дивеево — Сатис досрочно завершили в муниципальном округе Первомайск Нижегородской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подрядчик выполнил полный комплекс работ по обновлению участка дороги протяженностью около 6 км. На земляном полотне расчистил территорию от кустарника и мелколесья, сделал подсыпку обочин и укрепил их щебнем. Также на участке уложили новое покрытие, установили 42 дорожных знака и нанесли разметку. Объект сдали на две недели раньше контрактного срока.
«Эта дорога — одна из ключевых трасс юга Нижегородской области. Она связывает Первомайск с федеральной трассой и обеспечивает подъезд к Дивеевскому монастырю — одному из главных духовных центров России. Обновление покрытия, укрепление обочин, новые знаки и яркая разметка сделают маршрут безопаснее для пассажиров и водителей», — рассказал и. о. директора главного управления автомобильных дорог области Александр Денисов.
Напомним, с 2019 года при поддержке нацпроектов «Безопасные и качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтировали более 6,6 тыс. км дорог, а также построили и реконструировали около 140 км региональных трасс.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.