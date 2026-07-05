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В Краснодаре открыли новое отделение семейного МФЦ

Оно действует в режиме «одного окна».

Источник: Национальные проекты России

Новое отделение семейного многофункционального центра (МФЦ) открыли в Краснодаре по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Центр на улице Атарбекова создан для оказания помощи семьям в различных жизненных ситуациях. В нем граждане могут получить психологические и консультационные услуги и воспользоваться рядом практических сервисов. В центре действует режим «одного окна», чтобы родители могли получить все необходимые услуги в одном месте и без лишней траты времени.

«Сегодня ключевая задача семейных МФЦ — это сопровождение семьи до полного разрешения жизненной ситуации. Именно для этого в центре работает несколько профильных отделений, чтобы помощь была максимально оперативной и точной. С начала года за помощью специалистов в семейный МФЦ по улице Петра Метальникова обратилось более 500 человек, проведено около 20 мероприятий, около 300 оказано социальных услуг», — рассказали в профильном отделе министерства труда и социального развития края.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.