В Краснодаре открыли новое отделение семейного МФЦ

«Сегодня ключевая задача семейных МФЦ — это сопровождение семьи до полного разрешения жизненной ситуации. Именно для этого в центре работает несколько профильных отделений, чтобы помощь была максимально оперативной и точной. С начала года за помощью специалистов в семейный МФЦ по улице Петра Метальникова обратилось более 500 человек, проведено около 20 мероприятий, около 300 оказано социальных услуг», — рассказали в профильном отделе министерства труда и социального развития края.