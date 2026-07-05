В 7 школ Благовещенска Башкирии поступило новое оборудование

Новое оборудование для кабинетов основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труда получили семь школ Благовещенска Башкирии в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве просвещения.
Так, уже второй год в школе № 4 имени А. Я. Першина, которая входит в перечень оснащаемых школ, на занятиях внеурочной деятельности «Технологии будущего: дроны и БАС» открывают для школьников мир современных технологий. Там ребята не просто изучают теорию, но и учатся проектировать, собирать и эксплуатировать беспилотные системы с помощью цифровых образовательных ресурсов. Новое оборудование позволит проводить еще больше практических занятий.
Отметим, до 2030 года в школах продолжится дооснащение кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства. Современное оборудование поможет ученикам глубже осваивать точные науки и творческие дисциплины, а также качественно готовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.