В 7 школ Благовещенска Башкирии поступило новое оборудование

Так, уже второй год в школе № 4 имени А. Я. Першина, которая входит в перечень оснащаемых школ, на занятиях внеурочной деятельности «Технологии будущего: дроны и БАС» открывают для школьников мир современных технологий. Там ребята не просто изучают теорию, но и учатся проектировать, собирать и эксплуатировать беспилотные системы с помощью цифровых образовательных ресурсов. Новое оборудование позволит проводить еще больше практических занятий.