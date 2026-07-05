Рейсовый автобус врезался в грузовик под Воронежем: пострадали 12 человек

Рейсовый автобус врезался в грузовик в Бобровском районе Воронежской области. Предварительно, пострадали 12 человек, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Авария произошла на 632-м км трассы М-4 «Дон» около 10:30. За рулем рейсового автобуса находился 62-летний местный житель. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении. Вторым транспортом управлял 65-летний житель Смоленской области.
В результате столкновения водителя автобуса и 11 его пассажиров с травмами доставили в больницу.
Уточняется, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 26 пассажиров. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.