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Рейсовый автобус врезался в грузовик под Воронежем: пострадали 12 человек

Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

Рейсовый автобус врезался в грузовик в Бобровском районе Воронежской области. Предварительно, пострадали 12 человек, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Авария произошла на 632-м км трассы М-4 «Дон» около 10:30. За рулем рейсового автобуса находился 62-летний местный житель. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении. Вторым транспортом управлял 65-летний житель Смоленской области.

В результате столкновения водителя автобуса и 11 его пассажиров с травмами доставили в больницу.

Уточняется, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 26 пассажиров. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

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