В Екатеринбурге начнет ходить трамвай с интерактивным экраном

В вагоне 25 сидячих мест, его вместимость достигает 120 человек. Конфигурация сидений была изменена таким образом, чтобы в середине вагона оставались стоячие места. Это позволяет пассажирам более удобно размещаться в загруженные часы.
Вагон оснастили интерактивным экраном. На нем можно увидеть маршрут трамвая (для выставки был выбран самый популярный — № 18), достопримечательности на пути, оплатить поездку с помощью СБП, а также поиграть в крестики-нолики. Помимо этого, в салоне улучшили систему кондиционирования.
Система поддерживает опцию цифрового двойника, который помогает управлять работой и ходом трамвая. В дальнейшем состав сможет участвовать в тестах беспилотного трамвая.
С 13 июля «Богатырь-М» начнет курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, где планируется тестировать беспилотные трамваи, и потенциально поучаствует в испытаниях. Пока беспилотный режим применяют только на территории депо — составы сами проходят мойку.
В конце июня Минтранс предложил включить Свердловскую область в программу тестирования беспилотных трамваев на пассажирских маршрутах. С конца 2025 года такие трамваи уже тестируются в депо на межмуниципальном маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма.