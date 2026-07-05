В Екатеринбурге начнет ходить трамвай с интерактивным экраном

Вагон оснастили интерактивным экраном. На нем можно увидеть маршрут трамвая (для выставки был выбран самый популярный — № 18), достопримечательности на пути, оплатить поездку с помощью СБП, а также поиграть в крестики-нолики. Помимо этого, в салоне улучшили систему кондиционирования.