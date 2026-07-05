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19-летний боец из Волгоградской области погиб в зоне СВО

В Волгоградской области простятся с Дмитрием Смирновым, отдавшим жизнь за Родину.

Источник: Комсомольская правда

В Руднянском районе Волгоградской области прощаются с 19-летним Дмитрием Смирновым. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в зоне специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию района.

Дмитрий ушел из жизни 29 июня 2026 года, выполняя воинский долг. Прощание с бойцом состоится 6 июля 2026 года с 11:00 до 12:00. Проводить Дмитрия в последний путь можно будет по адресу: село Подкуйково, улица Луговая, дом 1.

Администрация Руднянского района выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.