19-летний боец из Волгоградской области погиб в зоне СВО

Дмитрий ушел из жизни 29 июня 2026 года, выполняя воинский долг. Прощание с бойцом состоится 6 июля 2026 года с 11:00 до 12:00. Проводить Дмитрия в последний путь можно будет по адресу: село Подкуйково, улица Луговая, дом 1.