«Ротор‑2» проигрывает и теряет очки в матче с прямым конкурентом за выживание

Глядя на путь дубля «Ротора» в этом сезоне, вспоминается одна восточная притча. Ходжа Насреддин за большую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошёл на такой большой риск, он ответил: «Ничего страшного. За двадцать лет кто‑нибудь из нас обязательно умрёт — или ишак, или эмир, или я!»Перед матчем «Ротор‑2» занимал 13‑е место с 10 очками, а «Строгино» шло на 15‑й строчке с 9 баллами. То есть в Волгоград приехал прямой конкурент из зоны аутсайдеров — тот самый соперник, с которым нужно обязательно брать свои три очка. Начало встречи будто подтверждало, что хозяева понимают цену матча. Хоть игра и складывалась в неторопливом темпе с обилием технического брака, волгоградцы компенсировали технико‑тактические пробелы заряженностью на борьбу. Уже на 15‑й минуте «Ротор‑2» открыл счёт: за игру рукой в своей штрафной столичные футболисты были наказаны 11‑метровым ударом. Степан Правкин уверенно реализовал пенальти, и какое‑то время казалось, что гости не обладают достаточным классом, чтобы огорчить Олега Лисицына. Однако удержать преимущество команда не сумела. Постепенно «Строгино» освоилось и завладело территориальным преимуществом, а на 44‑й минуте за нарушение правил в своей штрафной площади Расулом Биджиловым гости получили право на пенальти, который чётко реализовал Никита Челышев. Во втором тайме проблемы «Ротор‑2» проявились ещё отчётливее. Команда испытывала трудности с построением позиционных атак и реагировала на действия соперника, а не диктовала свои условия. Это позволяло более грамотным футболистам пользоваться свободными зонами и контролировать темп. На 66‑й минуте Владислав Дашкин прошёл всю половину поля хозяев, обыграв по ходу трёх игроков «Ротора», и выдал пас в центр штрафной. Там в одиночестве находился Никита Челышев, который расстрелял ворота сине‑голубых — 1:2.В дальнейшем команды не смогли создать ярких моментов. Гости уверенно довели матч до победы — 2:1 в пользу «Строгино».Статистика вновь не радует «Ротор‑2»:Владение мячом, %: 44−56.Удары: 5−18.Удары в створ ворот: 3−6. «Ротор-2» (Волгоград) — «Строгино» (Москва) — 1:2 (1:1).4 июля. Волгоград. Стадион «Зенит». Количество зрителей: 103.Судьи: Максим Микрюков (Голицыно), Максим Новиков (Ростов-на-Дону), Степан Кабанов (Самара). «Ротор-2»: Лисицын, Харлан, Фальченко, Правкин, Амирханян, Литенко (Асланян, 61), Локтев, Биджилов, Тарин, Логиш (Платон, 46), Прокофьев (Кондратьев, 58). «Строгино»: Джураев, Алексеенков (Горбулев, 92), Гогидзе (Цечоев, 78; Насыров, 85), Дашкин, Комаров, Иванов, Озеров, Челышев, Шоронов, Петров, Никишов (Ганичев, 92).Голы: Правкин, 15 (пенальти, 1:0); Челышев, 44 (пенальти, 1:1); Челышев, 66 (1:2).Предупреждены: Прокофьев, 47 (неспортивное поведение). — Иванов, 21 (неспортивное поведение). Челышев, 47 (неспортивное поведение). Озеров, 75 (грубая игра).После этого поражения сине‑голубые опустились на одну строчку в турнирной таблице, пропустив вперёд соперника по прошедшему матчу. Теперь волгоградцы занимают 14‑е место. Следующая встреча состоится 25 июля: «Ротор‑2» примет «Зенит» из Пензы — ещё одну команду из нижней части таблицы, которая борется за выживание. Перед тренерским штабом во главе с Валерием Бурлаченко стоит жёсткий дедлайн: за три недели нужно сделать то, чего не могут сделать уже полгода. Календарь не прощает ошибок, и именно в таких матчах решается судьба прописки в лиге. Александр ВеселовскийФото: СК «Ротор».