«Эта ситуация как айсберг»: власти рассказали, как пытаются решить проблему с топливом в Калининградской области

«Губернатор находился несколько дней в Москве, у него была встреча с президентом, была встреча с Новаком, с министром энергетики, с топ-менеджментом крупнейших компаний нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих. На них были достигнуты соглашения о том, какой объём топлива будет направлен в регион. В этой части у нас к концу есть гораздо более чёткое понимание объёма по всем видам топлива. Объём достаточный для того, чтобы средневзвешенные ежемесячные потребности региона удовлетворять», — сообщил Шерин и добавил, что власти в течение недели также занимались вопросами логистики. «В этой части ситуация улучшилась», — отметил заместитель главы региона. Ранее Шерин сообщал, что в Калининградской области планируют проводить рейды по очередям на АЗС. По его словам, необходимо бороться «с откровенными автохамами, чтобы не вставали вторым, третьим рядом» и не провоцировали сандалы.