«Эта ситуация как айсберг»: власти рассказали, как пытаются решить проблему с топливом в Калининградской области

В правительстве рассказали, как пытаются решить проблему с топливом в Калининградской области. На этой неделе власти занимались вопросами логистики и поддержания работы специальных служб. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Валерий Шерин в эфире «Дома Советов».
Эта ситуация как айсберг. У неё есть визуальная составляющая и подводная. Что касается визуальной — это, конечно, ограничения и очереди АЗС. И поскольку ограничения не сняли, а очереди остались — в этой части ситуация не изменилась к концу недели. То, что касается подводной части, той работы, которой мы занимаемся, здесь изменения налицо, — отметил Шерин.
По словам заместителя губернатора, на этой неделе власти занимались сбором первичной информации о том, какое количество топлива необходимо для спецслужб: аварийных бригад, коммунальщиков, правоохранительных органов, аграриев и других. Специалисты определили для них режим «зелёного коридора» через одну сетку АЗС.
«Губернатор находился несколько дней в Москве, у него была встреча с президентом, была встреча с Новаком, с министром энергетики, с топ-менеджментом крупнейших компаний нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих. На них были достигнуты соглашения о том, какой объём топлива будет направлен в регион. В этой части у нас к концу есть гораздо более чёткое понимание объёма по всем видам топлива. Объём достаточный для того, чтобы средневзвешенные ежемесячные потребности региона удовлетворять», — сообщил Шерин и добавил, что власти в течение недели также занимались вопросами логистики. «В этой части ситуация улучшилась», — отметил заместитель главы региона. Ранее Шерин сообщал, что в Калининградской области планируют проводить рейды по очередям на АЗС. По его словам, необходимо бороться «с откровенными автохамами, чтобы не вставали вторым, третьим рядом» и не провоцировали сандалы.
Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
Последние дни за АЗС региона собираются огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводят к трудностям с движением общественного транспорта. Губернатор обсуждал ситуацию с вице-премьером РФ Александром Новаком. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят его по всему региону. При этом власти говорили о нехватке бензовозов.
Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о приоритетных поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область. После возникновения ажиотажа бензин и дизель в розницу для физлиц отпускали крупные сети АЗС — «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Тебойл» и «Роснефть». «Балтнефть» давала топливо только юридическим лицам. В правительстве объясняли, что компания обеспечивает в режиме «зелёного коридора» медицинские и коммунальные службы, дорожные предприятия, пассажирских перевозчиков, компании связи и ретейла и другие. С 4 июля в регионе поэтапно возобновили розничную продажу топлива на АЗС «Балтнефть». Пока это бензин марки 92 на 11 заправках и дизель — на всех объектах сети.