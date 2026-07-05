Фестиваль «Горький фест» набирает обороты в Нижнем Новгороде

По словам программного директора фестиваля Андрея Апостолова, всего в этом году рассмотрели 550 заявок — такое число само за себя говорит о высоком интересе российских кинематографистов к участию в фестивале. Организаторы не собираются снижать темп. Впереди — большие планы.