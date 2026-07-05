Фестиваль «Горький фест» набирает обороты в Нижнем Новгороде

Несколько известных кинокартин показали в рамках юбилейного фестиваля «Горький фест».
Так, 4 июля в центре культуры «Рекорд» состоялся показ фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён». (6+).
В рамках фестиваля «Горький Fest» эта картина выбрана не случайно. В главной роли — легендарный Евгений Евстигнеев, уроженец Нижегородской земли. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.
По словам программного директора фестиваля Андрея Апостолова, всего в этом году рассмотрели 550 заявок — такое число само за себя говорит о высоком интересе российских кинематографистов к участию в фестивале. Организаторы не собираются снижать темп. Впереди — большие планы.
«Продолжать масштабироваться. Вместе с тем, хочется чуть больше внимания уделять Нижегородской области. Вот мне лично», — говорит Андрей Апостолов.