Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль «Горький фест» набирает обороты в Нижнем Новгороде

Фестиваль сохраняет статус ключевой профессиональной площадки для кинематографистов.

Источник: Время

Несколько известных кинокартин показали в рамках юбилейного фестиваля «Горький фест».

Так, 4 июля в центре культуры «Рекорд» состоялся показ фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён». (6+).

В рамках фестиваля «Горький Fest» эта картина выбрана не случайно. В главной роли — легендарный Евгений Евстигнеев, уроженец Нижегородской земли. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.

По словам программного директора фестиваля Андрея Апостолова, всего в этом году рассмотрели 550 заявок — такое число само за себя говорит о высоком интересе российских кинематографистов к участию в фестивале. Организаторы не собираются снижать темп. Впереди — большие планы.

«Продолжать масштабироваться. Вместе с тем, хочется чуть больше внимания уделять Нижегородской области. Вот мне лично», — говорит Андрей Апостолов.