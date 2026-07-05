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Спасатели эвакуируют пассажиров нижегородской канатной дороги

Сотрудники МЧС эвакуируют 16 человек из кабинок нижегородской канатной дороги над Волгой, сообщили в минтрансе Нижегородской области. Из-за дождей и ветра 5 июля воздушная переправа внепланово остановилась, пассажиры находились в двух кабинках в районе станции «Сенная».

Сотрудники МЧС эвакуируют 16 человек из кабинок нижегородской канатной дороги над Волгой, сообщили в минтрансе Нижегородской области. Из-за дождей и ветра 5 июля воздушная переправа внепланово остановилась, пассажиры находились в двух кабинках в районе станции «Сенная».

В министерстве отметили, что посадка из-за непогоды была остановлена, однако из-за внеплановой остановки в двух кабинках остались пассажиры.

Причину внештатной остановки канатки установят после эвакуации.

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