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Самая дорогая говядина на Дону оказалась в Ростове и Таганроге

В Ростовстате указали, где в Ростовской области продается самая дорогая и дешевая говядина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове и Таганроге оказалась самая дорогая на Дону говядина. Это следует из очередного отчета Ростовстата.

По данным на 29 июня 2026 года, килограмм говядины в Таганроге стоил 714,16 рубля, в Ростове-на-Дону — 714,60 рубля. При этом средняя цена по области составила 705,31 рубля. А самая низкая зафиксирована в Сальске — 655,70 рубля.

В отчете также приведены средние цены на другие виды мяса по региону: свинина — 425,53 рубля за килограмм, куры охлажденные и мороженые — 231,49 рубля, баранина — 800,22 рубля.

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