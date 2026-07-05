Самая дорогая говядина на Дону оказалась в Ростове и Таганроге

По данным на 29 июня 2026 года, килограмм говядины в Таганроге стоил 714,16 рубля, в Ростове-на-Дону — 714,60 рубля. При этом средняя цена по области составила 705,31 рубля. А самая низкая зафиксирована в Сальске — 655,70 рубля.