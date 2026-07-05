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На канатной дороге в Нижнем Новгороде застряли 16 человек

На канатной дороге в Нижнем Новгороде застряли 12 взрослых и 4 ребенка.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шестнадцать человек, в том числе четыре ребенка, застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде из-за непогоды, их эвакуируют, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Из-за непогоды несколько кабинок, с находящимися людьми, застряли. На место незамедлительно выдвинулись экстренные службы. Предварительно 16 человек, в том числе четыре ребенка находились в застрявших кабинках… В настоящее время спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводятся работы по эвакуации людей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что здоровью людей ничего не угрожает.

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