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311 иностранцам вручили дипломы врачей ВолгГМУ

В Волгоградском государственном медицинском университете накануне состоялась торжественное вручение дипломов.

В Волгоградском государственном медицинском университете накануне состоялась торжественное вручение дипломов врачам, гражданам иностранных государств. Как сообщили ИА «Высота 102» в медвузе, квалификацию врачей-лечебников получили 311 человек, успешно закончивших обучение.

Справка. ВолгГМУ вот уже более 60 лет обучает иностранных студентов. За это время университет выпустил более пяти тысяч врачей, которые сегодня трудятся в 119 странах. Все они продолжают свою деятельность в государственных и частных клиниках по всему миру, возглавляют медицинские центры, занимаются научной и преподавательской деятельностью.

Фото ВолгГМУ.