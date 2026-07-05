311 иностранцам вручили дипломы врачей ВолгГМУ

Справка. ВолгГМУ вот уже более 60 лет обучает иностранных студентов. За это время университет выпустил более пяти тысяч врачей, которые сегодня трудятся в 119 странах. Все они продолжают свою деятельность в государственных и частных клиниках по всему миру, возглавляют медицинские центры, занимаются научной и преподавательской деятельностью.