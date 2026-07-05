Главные события недели 29 июня-5 июля в Черноземье

Спрос и сбои в поставках топлива ударили по разным секторам экономики Черноземья, наиболее жесткие ограничения введены в Орловской области, где бензин продают по номерам машин.
Торговые представители РФ на мероприятии в Воронеже раскрыли особенности экспорта в Европу в 2026 году.
Новый начальник воронежского ГУ МВД Максим Петрушин провел первую пресс-конференцию, рассказал о своих принципах и планах провел.
В Воронеже подвели итоги Платоновфеста, только его опен-эйр «Музыка мира» собрал 2 тысячи зрителей. Яркие кадры с фестиваля и «Музыки мира» — в фотогалереях «Ъ-Черноземье».
В части регионов Черноземья, особенно в Белгородской области, в несколько раз вырос спрос на рабочих из дальнего зарубежья вырос спрос.
Липецкий завод электромобилей и гибридов Evolute и Voyah избежал удвоения пошлин на машинокомплекты из Китая избежал.
«Единая Россия» объединила кандидатов в Госдуму от двух регионов: Воронежской и Тамбовской областей объединила.
Большинство вузов Черноземья ухудшили положение в Национальном рейтинге университетов ухудшили.
Директор воронежской строительной компании рассказал «Ъ-Черноземье» о текущих проблемах отрасли рассказал.
«Белгородский хладокомбинат» инвестировал в выпуск мороженого для «Магнита» инвестировал.
Воронежский дорожник Вардан Хачатрян получил два года колонии за уклонение от налогов на 99 млн рублей получил.
Мясокомбинат в Железногорске Курской области выставили на продажу за 500 млн рублей выставили.
Михаила Щербакова официально утвердили в должности мэра Липецка утвердили.
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару: есть пострадавшие, в областном центре перебои со светом и водой подверглись.
В Тамбовской области власти отвели 7,3 га под проект логокомплекса Ozon за 920 млн рублей отвели.
«Руслайн» сокращает авиарейсы между Тамбовом и Санкт-Петербургом сокращает.
Орловский производитель цеолитов ОАО «Промцеолит» вышел из банкротства с долгом почти 90 млн рублей вышел.
Воронежские проекты претендуют на федеральный грант на 150 млн рублей претендуют.