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Главные события недели 29 июня-5 июля в Черноземье

Спрос и сбои в поставках топлива ударили по разным секторам экономики Черноземья, наиболее жесткие ограничения введены в Орловской области, где бензин продают по номерам машин.

Источник: Коммерсантъ

Спрос и сбои в поставках топлива ударили по разным секторам экономики Черноземья, наиболее жесткие ограничения введены в Орловской области, где бензин продают по номерам машин.

Торговые представители РФ на мероприятии в Воронеже раскрыли особенности экспорта в Европу в 2026 году.

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В Воронеже подвели итоги Платоновфеста, только его опен-эйр «Музыка мира» собрал 2 тысячи зрителей. Яркие кадры с фестиваля и «Музыки мира» — в фотогалереях «Ъ-Черноземье».

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