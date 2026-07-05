Дублер Василевской Ленкова назвала любимый белорусский продукт американских космонавтов

Белоруска Анастасия Ленкова, дублер первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, в эфире телеканала «РТР-Беларусь» назвала, любимый белорусский продукт американских космонавтов — своего рода интернациональную валюту.
Оказалось, что это космический творожок в вакуумном пакете.
«Американцы просто обожают этот продукт. Они готовы обменять на все, что угодно. Лишь бы мы прилетели с этим творожком к ним в модуль», — говорит Анастасия, которая является научным сотрудником РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.
К слову, по ее словам, в международных экипажах говорят на «русинглише»:
«Мы обязательно должны знать английский, у нас есть занятия английским языком. У американцев обязательно русский. Может получиться так, что мы можем говорить на английском, он нам на русском. Мы на русском — он на английском».
Также Анастасия Ленкова рассказала о необычной традиции Юрия Гагарина, связанной с малой нуждой.
Кстати, ранее мы писали, как Юрий Гагарин связан с Беларусью: гулял на свадьбе Климука, благодарил конструктора из Слуцка, а фразе «Поехали!» его научил летчик с корнями из Волковыска.