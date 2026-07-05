Дублер Василевской Ленкова назвала любимый белорусский продукт американских космонавтов

«Американцы просто обожают этот продукт. Они готовы обменять на все, что угодно. Лишь бы мы прилетели с этим творожком к ним в модуль», — говорит Анастасия, которая является научным сотрудником РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.