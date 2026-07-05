Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дублер Василевской Ленкова назвала любимый белорусский продукт американских космонавтов

Дублер Василевской Ленкова назвала любимую белорусскую еду космонавтов из США.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска Анастасия Ленкова, дублер первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, в эфире телеканала «РТР-Беларусь» назвала, любимый белорусский продукт американских космонавтов — своего рода интернациональную валюту.

Оказалось, что это космический творожок в вакуумном пакете.

«Американцы просто обожают этот продукт. Они готовы обменять на все, что угодно. Лишь бы мы прилетели с этим творожком к ним в модуль», — говорит Анастасия, которая является научным сотрудником РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.

К слову, по ее словам, в международных экипажах говорят на «русинглише»:

«Мы обязательно должны знать английский, у нас есть занятия английским языком. У американцев обязательно русский. Может получиться так, что мы можем говорить на английском, он нам на русском. Мы на русском — он на английском».

Также Анастасия Ленкова рассказала о необычной традиции Юрия Гагарина, связанной с малой нуждой.

Кстати, ранее мы писали, как Юрий Гагарин связан с Беларусью: гулял на свадьбе Климука, благодарил конструктора из Слуцка, а фразе «Поехали!» его научил летчик с корнями из Волковыска.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше