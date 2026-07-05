Главные новости за 29 июня — 5 июля. Ростов-на-Дону и область

На ростовских АЗС зафиксирован рост стоимости топлива: с июня 2025 по июнь 2026 года цены на основные марки бензина поднялись в среднем на 20%, тогда как на отдельных АЗС стоимость литра уже превышает 100 рублей, а в некоторых случаях достигает 140 ₽