В Красноярском крае появился Демографический стандарт

Демографический стандарт Красноярского края утвердили на заседании регионального правительства. Документ будет способствовать в том числе исполнению целей и задач нацпроекта «Семья», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства субъекта РФ.
Стандарт вводит единые критерии, направленные на поддержку семей. Речь идет, например, о наличии зон отдыха, социальной и материальной поддержке. Кроме того, документ подводит работодателей и учебные заведения к созданию семейно-ориентированных трудовых и образовательных условий. Также планируется разработать Корпоративный демографический стандарт, который позволит шире вовлекать предприятия в поддержку семей через соответствующие программы.
Заместитель председателя правительства Красноярского края Алена Миронова отметила, что демографический стандарт составлен в том числе с учетом научного отбора мероприятий с наибольшими демографическими эффектами. Так, планируется разработать новые образовательные программы для студентов по теме семейной политики, обмениваться практиками с другими регионами, ежегодно проводить большой демографический форум.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.