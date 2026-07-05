В Санкт-Петербурге отремонтируют Петрозаводское шоссе

Участок Петрозаводского шоссе в Санкт-Петербурге приведут в порядок при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Работы пройдут на участке протяженностью около 4,5 км, от дома 10 до границы с Ленинградской областью. Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Всего на магистрали обновят 66 тыс. кв. м покрытия проезжей части.
Петрозаводское шоссе связывает Колпинский район Санкт-Петербурга с Ленинградской областью. Дорога обеспечивает связь поселков Понтонный и Саперный с городом Отрадное. Вдоль магистрали расположены железнодорожные станции «Саперная» и «Усть-Тосненская».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.