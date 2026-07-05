В Каспийске к концу года обновят Дом культуры

Дом культуры в Каспийске ремонтируют при поддержке национального проекта «Семья». Работы планируют завершить к концу 2026 года, сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
На данном этапе на объекте завершен демонтаж старого витража, обновлена система кондиционирования, проведена электрификация и начаты внутренние отделочные работы. Также завершается монтаж новой системы отопления.
В Доме культуры появится зрительный зал на 250 посадочных мест. В учреждении будет работать Каспийский драматический театр и кружки для детей. Также там появится конференц-зал, театральное пространство с гримерными, хореографический зал, гардеробная, технические и служебные помещения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для.
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