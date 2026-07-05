В Тюменской области началась профсмена для юнармейцев из Упоровского округа

Профильная смена для 15 воспитанников «Центра реализации молодежных программ» Упоровского округа Тюменской области стартовала 1 июля в летнем лагере «Алые паруса». Развитие потенциала подрастающего поколения — задача нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Упоровского округа.
Среди участников — юнармейцы и курсанты специализированной группы добровольной подготовки к военной службе. Для них такая смена становится продолжением регулярного патриотического обучения и возможностью закрепить навыки в полевых условиях.
Ребята проведут в летнем лагере две недели. Для них предусмотрена программа, направленная на формирование гражданской ответственности, укрепление физической выносливости и развитие навыков командной работы. Например, воспитанники будут проходить марш‑броски по пересеченной местности, посещать занятия по строевой подготовке и изучать историю России.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.