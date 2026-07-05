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В Калининграде в подъездах многоэтажек начали размещать памятки на случай атаки БПЛА

В мэрии города и правительстве области подтвердили, что это «стандартные памятки ГО и ЧС».

В Калининграде в подъездах некоторых многоквартирных домов стали размещать специальные памятки на случай появления БПЛА. В частности, жителям рекомендуется в случае обнаружения беспилотников покинуть опасную зону, предупредить о возможной опасности других граждан, сообщить про БПЛА по номеру 112 и не пользоваться вблизи беспилотника телефоном и радиоаппаратурой.

«У нас на Куйбышева на дверях подъезда № 115А это повесили, — сообщила “Новому Калининграду” калининградка Ольга. — Причем, я обошла дом, нигде больше не было такого. Там про какие-то “заглубленные помещения” идёт речь, но куда надо укрыться, непонятно. У нас тут ничего такого нет».

В мэрии Калининграда подтвердили, что памятки настоящие. В пресс-службе правительства области «Новому Калининграду» также сообщили, что «это стандартные памятки ГО и ЧС».

Фото предоставлены очевидцем.

«Они обязаны правила размещать, укрытия всегда должны быть обозначены табличками на фасаде», — добавили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что в Калининграде начали размещать убежища типа «КУБ-М» (оно было разработано учёными ВНИИ ГОЧС).

«Оно сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нём есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция мощностью 15 кВт. Перевезти такое убежище можно на фуре», — уточняли власти.

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