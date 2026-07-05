Дерби в Нижнем Новгороде между «Победой» и «Химиком» завершилось вничью

5 июля в Нижнем Новгороде на стадионе «Северный» состоялся центральный матч 16-го тура группы «Б» Второй лиги.
Лидеры турнирной таблицы, дзержинский «Химик» и местная «Победа», не смогли выявить сильнейшего, завершив встречу со счетом 1:1. Игра выдалась бескомпромиссной: главный арбитр матча показал футболистам шесть желтых карточек.
Первый гол в противостоянии забили гости — на 50-й минуте точным ударом отметился форвард дзержинцев Илья Грузнов. Хозяева поля смогли отыграться под занавес встречи. На 81-й минуте статус-кво восстановил полузащитник «Победы» Рони Михайловский, установив окончательный результат матча.
«Химик» возглавляет турнирную таблицу с 41 набранным очком. «Победа» располагается на втором месте с 35 баллами в активе.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоится горячее дерби.