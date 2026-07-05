Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерби в Нижнем Новгороде между «Победой» и «Химиком» завершилось вничью

Встреча лидеров группы «Б» Второй лиги прошла на стадионе «Северный» 5 июля.

Источник: Время

5 июля в Нижнем Новгороде на стадионе «Северный» состоялся центральный матч 16-го тура группы «Б» Второй лиги.

Лидеры турнирной таблицы, дзержинский «Химик» и местная «Победа», не смогли выявить сильнейшего, завершив встречу со счетом 1:1. Игра выдалась бескомпромиссной: главный арбитр матча показал футболистам шесть желтых карточек.

Первый гол в противостоянии забили гости — на 50-й минуте точным ударом отметился форвард дзержинцев Илья Грузнов. Хозяева поля смогли отыграться под занавес встречи. На 81-й минуте статус-кво восстановил полузащитник «Победы» Рони Михайловский, установив окончательный результат матча.

«Химик» возглавляет турнирную таблицу с 41 набранным очком. «Победа» располагается на втором месте с 35 баллами в активе.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоится горячее дерби.