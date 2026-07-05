Дерби в Нижнем Новгороде между «Победой» и «Химиком» завершилось вничью

Первый гол в противостоянии забили гости — на 50-й минуте точным ударом отметился форвард дзержинцев Илья Грузнов. Хозяева поля смогли отыграться под занавес встречи. На 81-й минуте статус-кво восстановил полузащитник «Победы» Рони Михайловский, установив окончательный результат матча.