Воронежская легкоатлетка выиграла «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге финишировал 35 й марафон «Белые ночи», в котором приняли участие свыше 30 тысяч человек. Среди женщин на дистанции 10 километров победила воронежская легкоатлетка Светлана Аплачкина. Результат нашей спортсменки — 32 минуты 23 секунды.
Кстати, рекорд турнира также принадлежит Аплачкиной. В 2025 году она победила на берегах Невы с результатом 31 минута 36 секунд.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Светлана Аплачкина сдержала обещание, выиграв московский полумарафон.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.