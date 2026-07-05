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Воронежская легкоатлетка выиграла «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

Светлана Аплачкина первой прибежала к финишу на 10 километрах.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге финишировал 35 й марафон «Белые ночи», в котором приняли участие свыше 30 тысяч человек. Среди женщин на дистанции 10 километров победила воронежская легкоатлетка Светлана Аплачкина. Результат нашей спортсменки — 32 минуты 23 секунды.

Кстати, рекорд турнира также принадлежит Аплачкиной. В 2025 году она победила на берегах Невы с результатом 31 минута 36 секунд.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Светлана Аплачкина сдержала обещание, выиграв московский полумарафон.

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