Прыгун с трамплина Роман Трофимов выиграл два этапа Кубка России

На субботних состязаниях в рамках первого этапа Роман Трофимов победил с результатом 265,7 очка. В воскресенье на втором этапе он снова стал лучшим, заработав сумму 264,2 балла. Третье место в этот день занял Михаил Назаров, тоже выступающий за наш регион, — 249,5. Между ними вклинился серебряный призёр пекинской Олимпиады-2022 в смешанном командном турнире Евгений Климов (Свердловская область / Пермский край) — 253,9. Трофимов и Назаров представляют Нижегородскую областную СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью имени Гария Юрьевича Напалкова, а также региональный Центр спортивной подготовки.