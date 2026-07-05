В Красноярске прошла выездная сессия фестиваля «Здорово на все сто»

Выездная сессия Всероссийского фестиваля «Здорово на все сто» состоялась 3 и 4 июля в Красноярске в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Гости мероприятия смогли бесплатно сдать экспресс-анализы, сделать кардиограмму и получить консультации профильных специалистов. Также для участников сессии провели презентации современных оздоровительных практик, интерактивные мастер-классы и обзоры лучших мест для отдыха в Красноярском крае и соседних регионах.
Помимо прочего, на фестивале провели конкурс оздоровительных практик, продуктов и мест размещения. Его победители представят свои проекты на финале фестиваля 14−16 августа на ВДНХ в Москве, а лучшие инициативы войдут в «Оздоровительную карту России» — цифровую платформу-навигатор по индустрии здоровья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.