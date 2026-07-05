Бросивший окурок гость Минска пойдет под суд после агрессии и брани на замечание прохожего, попавшей на видео

Милиция обнаружила в социальных сетях видео инцидента в районе станции метро «Немига». Автор ролика указал, что молодой человек (как выяснилось, ему 18 лет) шел с матерью и бросил окурок в место, где недавно коммунальщики провели уборку. На замечание от снявшего видео пользователя парень отреагировал агрессивно, включая высказывания с применением нецензурной брани.