Бросивший окурок гость Минска пойдет под суд после агрессии и брани на замечание прохожего, попавшей на видео

Бросивший окурок гость Минска пойдет под суд после агрессии на замечание прохожего, попавшей на видео, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Милиция обнаружила в социальных сетях видео инцидента в районе станции метро «Немига». Автор ролика указал, что молодой человек (как выяснилось, ему 18 лет) шел с матерью и бросил окурок в место, где недавно коммунальщики провели уборку. На замечание от снявшего видео пользователя парень отреагировал агрессивно, включая высказывания с применением нецензурной брани.
Милиция установили и задержала 18-летнего гостя города, который, с чего слов, приехал к родственникам, а произошло все во время его с матерью прогулки по Минску.
«В отношении молодого человека составлены административные материалы — их рассмотрение состоится в суде завтра», — обрисовали правоохранители планы молодого человека на понедельник, 6 июля.
Также милиция добавила, что каждому выявленному факту нарушения закона в рамках мониторинга интернета «будет дана надлежащая правовая оценка, а также приняты предусмотренные законодательством меры реагирования».
Ранее мы писали, что милиция нашла толкнувшего знаменитую минчанку, которая поет в метро.
Также сообщалось, что минчанка пожаловалась на неадекватное поведение подростков, которые преследовали и фотографировали ее в районе Немиги.