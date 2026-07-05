В Колпинском районе Петербурга заменят более 7 км тепловых сетей

Свыше 7 км тепловых сетей заменят в Колпинском районе Санкт-Петербурга при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.
Так, на смену устаревшим сетям поставят современные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, которая помогает надежно сохранять температуру теплоносителя. Новые сети прослужат 30 лет и будут оснащены системой оперативного дистанционного контроля. Она в режиме реального времени отслеживает состояние изоляции и позволяет заранее выявлять возможные дефекты.
Так, пока идет замена основных магистралей, тепло и горячая вода будут поступать в дома по временным сетям. Сейчас теплоэнергетики уже построили 2,6 км временных трубопроводов из почти 6,3 км. Особое внимание специалисты уделят социальным объектам в границах квартала. На территории школы и детских садов новые теплопроводы для повышения безопасности уложат в железобетонные каналы.
Всего реконструкция повысит надежность и качество теплоснабжения 37 зданий, в том числе 26 жилых домов, 3 детских учреждений, школы и 7 зданий прочего назначения. Полностью завершить работы планируется в ноябре 2028 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.