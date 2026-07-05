В Колпинском районе Петербурга заменят более 7 км тепловых сетей

Так, пока идет замена основных магистралей, тепло и горячая вода будут поступать в дома по временным сетям. Сейчас теплоэнергетики уже построили 2,6 км временных трубопроводов из почти 6,3 км. Особое внимание специалисты уделят социальным объектам в границах квартала. На территории школы и детских садов новые теплопроводы для повышения безопасности уложат в железобетонные каналы.