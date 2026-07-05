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В Камышине школьник угодил в больницу после наезда иномарки

Утром во дворе дома в 5-м микрорайоне Камышина автомобиль «Митсубиси Лансер» сбил 11-летнего мальчика, ребёнок в больнице.

Утреннее происшествие во дворе дома № 51 в 5-м микрорайоне Камышина закончилось для 11-летнего мальчика больницей. Ребёнка сбил автомобиль Mitsubishi Lancer.

По предварительной информации Госавтоинспекции, авария произошла в 08:35. За рулём иномарки находилась 32-летняя женщина. Она двигалась по дворовой территории, когда мальчик выбежал на проезжую часть — он перебегал дорогу от игровой площадки в сторону дома. Пострадавшего доставили в медучреждение, обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, это уже не первое ДТП в регионе за минувшие сутки: накануне ночью на трассе в Суровикинском районе опрокинулся и загорелся грузовик «МАН» с цистерной, его водитель также попал в больницу.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о насмерть сбитом в Урюпинске пешехода в двух шагах от пешеходного перехода.