В Камышине школьник угодил в больницу после наезда иномарки

Утреннее происшествие во дворе дома № 51 в 5-м микрорайоне Камышина закончилось для 11-летнего мальчика больницей. Ребёнка сбил автомобиль Mitsubishi Lancer.
По предварительной информации Госавтоинспекции, авария произошла в 08:35. За рулём иномарки находилась 32-летняя женщина. Она двигалась по дворовой территории, когда мальчик выбежал на проезжую часть — он перебегал дорогу от игровой площадки в сторону дома. Пострадавшего доставили в медучреждение, обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, это уже не первое ДТП в регионе за минувшие сутки: накануне ночью на трассе в Суровикинском районе опрокинулся и загорелся грузовик «МАН» с цистерной, его водитель также попал в больницу.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о насмерть сбитом в Урюпинске пешехода в двух шагах от пешеходного перехода.