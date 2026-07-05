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Спасатели эвакуируют 16 человек с нижегородской канатной дороги

Из кабинок нижегородской канатной дороги эвакуируют 12 взрослых и четверых детей.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 5 июл — РИА Новости. Спасатели эвакуируют 16 человек, в том числе четверых детей, из застрявших кабинок канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором, их здоровью ничто не угрожает, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.

Ранее региональное ГУМЧС сообщило, что из-за непогоды несколько кабинок с находящимися в них людьми застряли на канатной дороге.

«Предварительно, 16 человек, в том числе четыре ребенка, находились в застрявших кабинках. Их здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

В настоящее время спасателями Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводятся работы по эвакуации людей.

Ранее региональное ГУМЧС предупреждало, что во второй половине дня в Нижегородской области ожидаются сильные дожди, ливни, шквалистые усиления ветра порывами 17−22 метра в секунду.

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