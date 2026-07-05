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В Самаре перекроют улицу Полевую с 6 по 20 июля 2026 года

Движение транспорта по улице Полевой в Самаре ограничат на две недели.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 6 июля 2026 года, в Самаре перекроют улицу Полевую. Движение будет ограничено на участке от улицы Самарской до улицы Садовой в связи с проведением работ газовой компании. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничение начнет действовать в 7:00 и продлится до 21:00 20 июля 2026 года. То есть проезд будет закрыт в течение двух недель.

Изменения затронут работу общественного транспорта. В сторону площади Революции автобусы будут ехать обычным маршрутом. Маршруты в сторону улицы Полевой будут выглядеть следующим образом:

Автобусы №№ 2, 23, 47, 50: ул. Галактионовская — ул. Полевая — ул. Самарская — ул. Чкалова — ул. Ленинская — пр. Ленина;

Автобус № 41: ул. Галактионовская — ул. Полевая — ул. Самарская — ул. Чкалова- ул. Арцыбушевская — ул. Полевая;

Автобус № 24: ул. Молодогвардейская — ул. Полевая — ул. Самарская- ул. Чкалова -ул. Арцыбушевская — ул. Полевая;

Автобус № 91: ул. Молодогвардейская — ул. Полевая — ул. Самарская — ул. Чкалова — ул. Ленинская — пр. Ленина.